Суд ЄС відмовився знімати санкції з зятя Лаврова

Суд Європейського Союзу залишив чинними санкції щодо підприємця Александра Винокурова, одруженого на дочці міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення на сайті суду

Деталі: Глава компанії Marathon Group і головний акціонер мережі "Магніт" просив суддів визнати поданий ним позов про зняття санкцій обґрунтованим.

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Також він просив визнати рішення Ради ЄС про введення щодо нього обмежувальних заходів за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – незастосовним, зобов'язавши Раду ЄС оплатити всі витрати і витрати, пов'язані з розглядом.

В офіційних документах ЄС Винокуров фігурує як "підприємець, який займається діяльністю в секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду РФ".

Як зазначено у документі, підстави для включення та збереження імені заявника в оспорюваних списках були наступні:

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"[Заявник] є російським бізнесменом з бізнес-інтересами у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, фармацевтики, сільського господарства та інфраструктури. Він обіймає керівні посади в інвестиційній компанії Marat[h]on Group та найбільшій російській мережі роздрібної торгівлі продуктами харчування "Магніт", – йдеться у документі.

Також там наголошується, що він одружений з Катериною Винокуровою, дочкою Сергєя Лаврова, міністра закордонних справ РФ.

А його батько – Семен Винокуров, який очолював унітарне російське підприємство "Столичные аптеки" і вважається одним з провідних підприємців у російській фармацевтичній галузі.

"Таким чином, [заявник] має тісні зв'язки з російським урядом і веде активну діяльність у секторах економіки, які є суттєвим джерелом доходів для уряду Російської Федерації, відповідального за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні", – заявили у суді.

Також там відзначили, що 24 лютого 2022 року, після початкових етапів російської агресії проти України, Винокуров разом з 36 іншими бізнесменами зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним та іншими членами російського уряду, щоб обговорити наслідки вибору, який має бути зроблений в результаті західних санкцій.

"Той факт, що його запросили взяти участь у цій зустрічі, свідчить про те, що він є частиною найближчого оточення Путіна, і що він підтримує або здійснює дії чи політику, які ставлять під загрозу або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності і безпеці в Україні", – наголосили у заяві.

Там додали, що це також підтверджується тісними особистими зв'язками між Винокуровим та Лавровим, "який несе відповідальність за агресію і політику, що проводиться Росією, яка компрометує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Зазначимо, що члени сім'ї Лаврова, як і він сам, занесені до списків санкцій Заходу.

16 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.