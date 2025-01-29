Суд ЕС отказался снимать санкции с зятя Лаврова

Суд Европейского Союза оставил в силе санкции в отношении предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение на сайте суда

Детали: Глава компании Marathon Group и главный акционер сети "Магнит" просил судей признать поданный им иск о снятии санкций обоснованным.

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Также он просил признать решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - неприменимым, обязав Совет ЕС оплатить все расходы и издержки, связанные с рассмотрением.

В официальных документах ЕС Винокуров фигурирует как "предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ".

Как указано в документе, основания для включения и сохранения имени заявителя в оспариваемых списках были следующие:

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"[Заявитель] является российским бизнесменом с бизнес-интересами в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Он занимает руководящие должности в инвестиционной компании Marat[h]on Group и крупнейшей российской сети розничной торговли продуктами питания "Магнит", – говорится в документе.

Также там отмечается, что он женат на Екатерине Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ.

А его отец – Семен Винокуров, который возглавлял унитарное российское предприятие "Столичные аптеки" и считается одним из ведущих предпринимателей в российской фармацевтической отрасли.

"Таким образом, [заявитель] имеет тесные связи с российским правительством и ведет активную деятельность в секторах экономики, которые являются существенным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине", – заявили в суде.

Также там отметили, что 24 февраля 2022 года, после начальных этапов российской агрессии против Украины, Винокуров вместе с 36 другими бизнесменами встретился с главой Кремля Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить последствия выбора, который должен быть сделан в результате западных санкций.

"Тот факт, что его пригласили принять участие в этой встрече, свидетельствует о том, что он является частью ближайшего окружения Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые ставят под угрозу или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – отметили в заявлении.

Там добавили, что это также подтверждается тесными личными связями между Винокуровым и Лавровым, "который несет ответственность за агрессию и политику, проводимую Россией, которая компрометирует или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Отметим, что члены семьи Лаврова, как и он сам, занесены в списки санкций Запада.

16 декабря Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.