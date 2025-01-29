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Батальон "Ахиллес" стал 429 отдельным полком беспилотных систем

Евгений Будерацкий, Анастасия ПроцСреда, 29 января 2025, 15:55
Батальон Ахиллес стал 429 отдельным полком беспилотных систем
Федоренко. Иллюстративное фото: Getty Images

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко масштабировался в 429 отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

Источник: Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко

Детали: Отмечается, что за неполные три года войны подразделение "Ахиллес" выросло из стрелковой роты ТрО до отдельного полка беспилотных систем. За это время бойцы уничтожили 19 853 вражеские цели без возможности восстановления. В "Ахиллесе" посчитали: чтобы вместить все уничтоженные силы и технику противника, понадобилось бы шесть Красных площадей.

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Прямая речь: "В связи с успешным выполнением боевых задач, батальон "Ахиллес" масштабирован до полка. Команда "Ахиллес" за два года, в течение которых мы применяем дроны, смогла уничтожить около 20 000 законных военных целей противника. В составе полка этот результат можно получить в течение 2025 года. Мы открываем вакансии для пилотов БпЛА, штурманов, техников, инженеров-саперов и представителей других профессий как боевых, так и тыловых".

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Детали: В связи с переформатированием подразделение проводит набор в свои ряды. Сообщается, что присоединиться к подразделению можно как путем мобилизации, так и подписав контракт. Кроме того, возможны переводы из других воинских частей, и принимаются кандидаты со статусом СЗЧ.

Ознакомиться с вакансиями и подать анкету в 429 ОП БпС "Ахиллес" можно на сайте.

Что предшествовало:

  • В течение января 2025 года батальон "Ахиллес" вместе с гвардейцами бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил несколько механизированных штурмов противника на Купянском направлении.
  • 26 сентября 2024 года батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр установил очередной рекорд по уничтожению техники противника в течение суток: в окрестностях сел Колесниковка и Кругляковка (Купянское направление) было остановлено около 50 единиц вражеской бронированной техники вместе с десантом.

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