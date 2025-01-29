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YouTube-канал "Української правди" повністю відновив роботу після масштабної хакерської атаки 

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 15:58

28 січня редактори YouTube-каналу "Української правди" повідомили у соцмережах про злам та втрату доступу. Наразі всі відео та архів "Української правди" доступні до перегляду у звичному режимі. 

За день до цього хакери намагались отримати доступ до серверів редакції з фінансовою документацією — через віддалений доступ AnyDesk. Загрозу допомогли вчасно виявити спеціалісти CERT-UA

"Системність онлайн-атак на ресурси "Української правди" може свідчити про мету хакерів  —  вплинути на регулярність виходу резонансних матеріалів. Наразі ми спільно з профільними фахівцями посилюємо кіберзахист усіх наших медіа, аби аудиторії у звичному режимі отримували стабільну і оперативну інформацію", — повідомила Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".

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Передісторія: "Українську правду" атакували 18 лютого минулоріч, коли було втрачено доступ до офіційного акаунту видання у мережі "X". Також 24 лютого 2022 року анонімні телеграм-канали поширювали інформацію про злам головного сайту "Української правди", що не відповідало дійсності. 

У редакції нагадують читачам про важливість цифрової безпеки та закликають регулярно змінювати паролі на складніші й використовувати двофакторну аутентифікацію. 

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