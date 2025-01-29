YouTube-канал "Украинской правды" полностью восстановил работу после масштабной хакерской атаки

28 января редакторы YouTube-канала "Украинская правда" сообщили в социальных сетях о взломе и потере доступа. В настоящее время все видео и архив "Украинской правды" доступны для просмотра в обычном режиме.

Источник: редакция "Украинской правды".

За день до этого хакеры пытались получить доступ к серверам редакции с финансовой документацией через удаленный доступ AnyDesk. Угрозу помогли вовремя выявить специалисты CERT-UA.

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"Системность онлайн-атак на ресурсы "Украинской правды" может свидетельствовать о целях хакеров — повлиять на регулярность выхода резонансных материалов. В настоящее время мы совместно с профильными специалистами усиливаем киберзащиту всех наших медиа, чтобы аудитория получала стабильную и оперативную информацию в обычном режиме", — сообщила Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды".

Предыстория: "Украинскую правду" атаковали 18 февраля прошлого года, когда был потерян доступ к официальному аккаунту издания в сети "X". Также 24 февраля 2022 года анонимные телеграмм-каналы распространяли информацию о взломе основного сайта "Украинской правды", что не соответствовало действительности.

В редакции напоминают читателям о важности цифровой безопасности и призывают регулярно менять пароли на сложные и использовать двухфакторную аутентификацию.

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