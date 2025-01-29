Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

YouTube-канал "Украинской правды" полностью восстановил работу после масштабной хакерской атаки

Украинская правдаСреда, 29 января 2025, 15:58

28 января редакторы YouTube-канала "Украинская правда" сообщили в социальных сетях о взломе и потере доступа. В настоящее время все видео и архив "Украинской правды" доступны для просмотра в обычном режиме.

Источник: редакция "Украинской правды".

За день до этого хакеры пытались получить доступ к серверам редакции с финансовой документацией через удаленный доступ AnyDesk. Угрозу помогли вовремя выявить специалисты CERT-UA.

Реклама:

"Системность онлайн-атак на ресурсы "Украинской правды" может свидетельствовать о целях хакеров — повлиять на регулярность выхода резонансных материалов. В настоящее время мы совместно с профильными специалистами усиливаем киберзащиту всех наших медиа, чтобы аудитория получала стабильную и оперативную информацию в обычном режиме", — сообщила Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды".

Предыстория: "Украинскую правду" атаковали 18 февраля прошлого года, когда был потерян доступ к официальному аккаунту издания в сети "X". Также 24 февраля 2022 года анонимные телеграмм-каналы распространяли информацию о взломе основного сайта "Украинской правды", что не соответствовало действительности.

В редакции напоминают читателям о важности цифровой безопасности и призывают регулярно менять пароли на сложные и использовать двухфакторную аутентификацию.

РЕКЛАМА:

Если вы хотите поддерживать "Украинскую правду", вступайте в Клуб УП. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
Последние новости
00:57
видеоВ Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
00:32
В немецком Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста
23:58
футбол"Шахтер" проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
23:23
Гауляйтер заявил, что в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы
23:03
В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом
22:52
В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО
22:50
Бой под Крутами: что надо знать о событии, которое позволило Украине быть
Все новости...
Реклама:
Реклама: