Дронові санкції: СБУ і ССО уразили нафтоперекачувальну станцію і ракетний арсенал росіян – джерело

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спецоперацій уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Силах оборони

Деталі: В ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

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Внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

За словами джерела УП, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

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Пряма мова: "Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі".