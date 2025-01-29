СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал россиян – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил спецопераций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны
Детали: В ночь на 29 января СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.
В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.
По словам источника УП, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.
Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.
Прямая речь: "Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и в дальнейшем".