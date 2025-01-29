Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал россиян – источник

Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 17:21
СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию и ракетный арсенал россиян – источник
Андреаполь на Гугл-карте. скриншот

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил спецопераций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: В ночь на 29 января СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

Реклама:

В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

По словам источника УП, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и в дальнейшем".

беспилотникиСБУССО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
У Порошенко заявили, что его старший сын с 2019 года снят со всех учетов
"Пустые обвинения": Ткаченко ответил Кличко
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Все новости...
беспилотники
Финская компания разработала для Украины противопехотный дрон Steel Eagle
Россия атаковала БпЛА "скорую" в Купянске, есть раненые
Пограничники потопили российскую лодку на Юге
Последние новости
04:07
Бюджетный комитет Германии одобрил дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине – Reuters
03:40
ОбновленоУдар «Шахеда» по Сумах: гибель человека не подтвердилась, семеро пострадавших
02:07
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
01:59
Лидер повстанцев назначен президентом Сирии на переходный период
01:53
видеоВ Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: погиб человек
00:32
В немецком Ганновере осквернили мемориал памяти жертв Холокоста
23:58
футбол"Шахтер" проиграл "Боруссии" и вылетел из Лиги чемпионов
23:52
Во французских Альпах погибли трое лыжников из Норвегии
23:39
Трамп обжаловал уголовный приговор по делу о "порноденьгах"
23:30
Удалось ли фестивалю Liatoshynsky space вернуть композитора Лятошинского на украинскую сцену: обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: