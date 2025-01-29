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ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 29 січня 2025, 18:21
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Андрій Сибіга. фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у розширеному засіданні глав МЗС країн Європи та нового держсекретаря США Марко Рубіо у лютому.

Джерело: "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ЗМІ, зустріч відбудеться орієнтовно 12 лютого в Парижі, в ній візьмуть участь очільники зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, а також США.

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Під час зустрічі в Німеччині у грудні 2024 року, де брала участь головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, міністри пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Зазначимо, що зустріч у Парижі, ймовірно, стане першим особистим контактом високопосадовця України з новою адміністрацією Трампа.

Марко Рубіо був призначений на посаду глави Держдепу 21 січня, але поки не говорив із главою українського МЗС.

Сибіга АндрійМЗССША
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