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СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 18:21
СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США
Андрей Сибига. фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США Марко Рубио в феврале.

Источник: "Суспільне" и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По информации СМИ, встреча состоится ориентировочно 12 февраля в Париже, в ней примут участие руководители внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, а также США.

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Во время встречи в Германии в декабре 2024 года, где участвовала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, министры пообещали увеличить помощь Украине.

Отметим, что встреча в Париже, вероятно, станет первым личным контактом высокопоставленного чиновника Украины с новой администрацией Трампа.

Марко Рубио был назначен на должность главы Госдепа 21 января, но пока не говорил с главой украинского МИД.

Сибига АндрейМИДСША
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