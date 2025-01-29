СМИ: Сибига приглашен на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД стран Европы и нового госсекретаря США Марко Рубио в феврале.

Источник: "Суспільне" и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: По информации СМИ, встреча состоится ориентировочно 12 февраля в Париже, в ней примут участие руководители внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, а также США.

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Во время встречи в Германии в декабре 2024 года, где участвовала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, министры пообещали увеличить помощь Украине.

Отметим, что встреча в Париже, вероятно, станет первым личным контактом высокопоставленного чиновника Украины с новой администрацией Трампа.

Марко Рубио был назначен на должность главы Госдепа 21 января, но пока не говорил с главой украинского МИД.