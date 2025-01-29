Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
Керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані заявила Європейській правді про "вихід з ПАРЄ" на фоні жорсткого рішення асамблеї, що наклало санкції на грузинських депутатів.
Джерело: кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Про рішення припинити роботу у ПАРЄ очільниця грузинської делегації оголосила за годину після ухвалення асамблеєю рішення про санкції щодо Грузії. Протягом цього часу грузинські депутати не виходили до колег та журналістів, опрацьовуючи позицію.
"Ми щойно пішли з ПАРЄ", заявила Цулукіані ЄвроПравді після того, як передала офіційну заяву делегації грузинським ЗМІ.
Депутатка уточнила, що йдеться про припинення співпраці лише між парламентом і ПАРЄ, про вихід з Ради Європи не йдеться. "Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – додала вона.
Як повідомлялося, у середу ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори.