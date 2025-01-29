Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи

Керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані заявила Європейській правді про "вихід з ПАРЄ" на фоні жорсткого рішення асамблеї, що наклало санкції на грузинських депутатів.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Про рішення припинити роботу у ПАРЄ очільниця грузинської делегації оголосила за годину після ухвалення асамблеєю рішення про санкції щодо Грузії. Протягом цього часу грузинські депутати не виходили до колег та журналістів, опрацьовуючи позицію.

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"Ми щойно пішли з ПАРЄ", заявила Цулукіані ЄвроПравді після того, як передала офіційну заяву делегації грузинським ЗМІ.

Депутатка уточнила, що йдеться про припинення співпраці лише між парламентом і ПАРЄ, про вихід з Ради Європи не йдеться. "Держава Грузія буде співпрацювати з організацією (з Радою Європи). Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – додала вона.

Як повідомлялося, у середу ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори.