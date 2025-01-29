Грузия ушла из ПАСЕ, но остается в Совете Европы

Руководитель парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани заявила Европейской правде о "выходе из ПАСЕ" на фоне жесткого решения ассамблеи, которое наложило санкции на грузинских депутатов.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: О решении прекратить работу в ПАСЕ руководительница грузинской делегации объявила через час после принятия ассамблеей решения о санкциях в отношении Грузии. В течение этого времени грузинские депутаты не выходили к коллегам и журналистам, прорабатывая позицию.

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"Мы только что ушли из ПАСЕ", заявила Цулукиани ЕвроПравде после того, как передала официальное заявление делегации грузинским СМИ.

Депутат уточнила, что речь идет о прекращении сотрудничества только между парламентом и ПАСЕ, о выходе из Совета Европы речь не идет. "Государство Грузия будет сотрудничать с организацией (с Советом Европы). Но делегация грузинского парламента прекратила участие в работе ПАСЕ", – добавила она.

Как сообщалось, в среду ПАСЕ одобрила санкции против Грузии и требует инициировать досрочные выборы.