Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь щодо програм, які раніше фінансувалися США, але були призупинені. За його словами, Україна буде шукати внутрішній ресурс і говорити з європейськими партнерами про фінансування.

Джерело: відеозвернення Зеленського 29 січня

Пряма мова: "Сьогодні (29 січня - ред.) була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями...

Реклама:

Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей".

Деталі: За словами президента, також обговорили програми щодо розподіленої генерації, ветеранські проєкти: "Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами".

Зеленський додав, що також були програми щодо пунктів пропуску на кордоні: "Це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозоріше. Зокрема, це проєкти в портах".

РЕКЛАМА:

Президент додав, що Україна буде шукати на це більший внутрішній ресурс.

Також, за його словами, є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки: "Усім цим займаємось".