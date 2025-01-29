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Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс

Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 21:23
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад по программам, которые ранее финансировались США, но были приостановлены. По его словам, Украина будет искать внутренний ресурс и говорить с европейскими партнерами о финансировании.

Источник: видеообращение Зеленского 29 января

Прямая речь: "Сегодня (29 января - ред.) был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса - Алексея Кулебы и Виктора Никиты - по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также - говорить с европейцами...

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Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей".

Детали: По словам президента, также обсудили программы по распределенной генерации, ветеранские проекты: "Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами".

Зеленский добавил, что также были программы по пунктам пропуска на границе: "Это то, что строилось во взаимодействии с партнерами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников - прозрачнее. В частности, это проекты в портах".

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Президент добавил, что Украина будет искать на это больший внутренний ресурс.

Также, по его словам, есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также - в области кибербезопасности: "Всем этим занимаемся".

ЗеленскийСШАденьги
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