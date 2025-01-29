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Британія призначила торгового представника в Україні

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 29 січня 2025, 21:48

Британія призначила торгового представника в Україні, на цю роль обрали депутата-лейбориста Алекса Собела.

Джерело: "Європейська правда", посольство Британії в Україні

Деталі: Торговим представником Британії в Україні стане депутат від Лейбористської партії Алекс Собел.

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У посольстві зазначили, що Собел як торговий представник "зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як місця для інвестицій".

Собел вперше обрався до британського парламенту у 2017 році та за час депутатської роботи мав роль так званого "тіньового міністра" спершу з питань туризму і культурної спадщини, потім з питань довкілля.

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Нагадаємо, у грудні Британія та Україна підписали 100-річну угоду про стратегічне партнерство.

Нагадаємо, Норвегія планує відкрити у Києві офіс, який буде допомагати норвезькому бізнесу, що зацікавлений долучатися до відбудови України, налагоджувати контакти з українським державним і недержавним сектором та ознайомлюватись з можливостями. 

Велика БританіяУкраїнаторгівля
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