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Британия назначила торгового представителя в Украине

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 21:48

Великобритания назначила торгового представителя в Украине, на эту роль выбрали депутата-лейбориста Алекса Собела.

Источник: "Европейская правда", посольство Великобритании в Украине

Детали: Торговым представителем Великобритании в Украине станет депутат от Лейбористской партии Алекс Собел.

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В посольстве отметили, что Собел как торговый представитель "сосредоточится на определении торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Британии как места для инвестиций".

Собел впервые избрался в британский парламент в 2017 году и за время депутатской работы имел роль так называемого "теневого министра" сначала по вопросам туризма и культурного наследия, затем по вопросам окружающей среды.

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Напомним, в декабре Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о стратегическом партнерстве.

Напомним, Норвегия планирует открыть в Киеве офис, который будет помогать норвежскому бизнесу, который заинтересован участвовать в восстановлении Украины, налаживать контакты с украинским государственным и негосударственным сектором и знакомиться с возможностями.

ВеликобританияУкраинаторговля
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