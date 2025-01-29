Танк бригади імені короля Данила спалив російську БМД з відстані 30 метрів

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали знищення двох російських бойових машин ворожого десанту під Часовим Яром на Донеччині, одну з них танк уразив з 30-метрової відстані.

Джерело: 24 ОМБр

Деталі: Бійці зазначають, що росіяни продовжують наступати на Часів Яр, задіюючи елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, а також повністю руйнуючи залишки населеного пункту.

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Тривають безперервні штурми з різних напрямків, тож воїни 24 ОМБр знищують ворога у надважких умовах.

Так під час однієї з атак противника піхотинці спалили бойову машину десанту з гранатомета.

Друга бронемашина продовжила рух та була знищена вогнем танку Королівської бригади з 30 метрів.