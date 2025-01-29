Танк бригады имени короля Данила сжег российскую БМД с расстояния 30 метров

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила показали уничтожение двух российских боевых машин вражеского десанта под Часовым Яром Донецкой области, одну из них танк поразил с 30-метрового расстояния.

Источник: 24 ОМБр в Telegram

Детали: Бойцы отмечают, что россияне продолжают наступать на Часов Яр, задействуя элитные воздушно-десантные дивизии, мотострелковые бригады и другие подразделения, а также полностью разрушая остатки населенного пункта.

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Продолжаются непрерывные штурмы с разных направлений, поэтому воины 24 ОМБр уничтожают врага в сверхтяжелых условиях.

Так во время одной из атак противника пехотинцы сожгли боевую машину десанта из гранатомета.

Вторая бронемашина продолжила движение и была уничтожена огнем танка Королевской бригады с 30 метров.