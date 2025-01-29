У Грузії пояснили свій вихід з ПАРЄ: чекають, коли "припиниться шантаж"

Грузинські парламентарі від партії влади оприлюднили детальне пояснення своїх дій після того, як заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ.

Джерело: "Європейська правда" зі Страсбурга

Деталі: Детальну офіційну заяву про позицію Грузії зачитала для журналістів у Страсбурзі керівниця парламентської делегації Грузії Тея Цулукіані у супроводі свого колеги Гіві Міканадзе, який очолював грузинську делегацію у минулому скликанні.

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Цулукіані підкреслила той факт, що ПАРЄ підтвердила повноваження грузинської делегації, призначеної новим парламентом. "Незважаючи на те, що наші повноваження були затверджені, з сьогоднішнього дня ми припиняємо роботу в Парламентській асамблеї", – заявила вона.

Це рішення політикиня пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють "несправедливі і необґрунтовані" вимоги, висунуті асамблеєю, перш за все, вимога ПАРЄ про призначення Грузією нових парламентських виборів.

"Прийняття цього було б рівнозначним зраді переважної більшості наших виборців і суспільства. Воно перевищує компетенцію ПАРЄ, зазіхає на суверенітет нашої країни і ігнорує волю виборців", – наголосила депутатка, текст промови якої публікує грузинська служба "Радіо Свобода".

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"Члени нашої парламентської делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави і народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, освідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки", – заявила також вона.

Тея Цулукіані також, як і у коментарі ЄвроПравді, підтвердила, що Грузія залишається у Раді Європи.