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В Грузии объяснили свой выход из ПАСЕ: ждут, когда "прекратится шантаж"

"Европейская правда", Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 21:58
В Грузии объяснили свой выход из ПАСЕ: ждут, когда прекратится шантаж
Иллюстративное фото: Getty Images

Грузинские парламентарии от партии власти обнародовали подробное объяснение своих действий после того, как заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ.

Источник: "Европейская правда" из Страсбурга

Детали: Подробное официальное заявление о позиции Грузии зачитала для журналистов в Страсбурге руководитель парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани в сопровождении своего коллеги Гиви Миканадзе, который возглавлял грузинскую делегацию в прошлом созыве.

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Цулукиани подчеркнула тот факт, что ПАСЕ подтвердила полномочия грузинской делегации, назначенной новым парламентом. "Несмотря на то, что наши полномочия были утверждены, с сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее", – заявила она.

Это решение политик объяснила тем, что грузинских депутатов возмущают "несправедливые и необоснованные" требования, выдвинутые ассамблеей, прежде всего, требование ПАСЕ о назначении Грузией новых парламентских выборов.

"Принятие этого было бы равнозначным предательству подавляющего большинства наших избирателей и общества. Оно превышает компетенцию ПАСЕ, посягает на суверенитет нашей страны и игнорирует волю избирателей", – подчеркнула депутат, текст речи которой публикует грузинская служба „Радио Свобода".

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"Члены нашей парламентской делегации возобновят свое участие в Парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, прекратится шантаж, и каждый официальный или неофициальный представитель правительств, а также силы, стоящие за ними, осознают, что такое давление не заставит грузинскую власть пойти ни на какие антигрузинские шаги", – заявила также она.

Тея Цулукиани также, как и в комментарии ЕвроПравде, подтвердила, что Грузия остается в Совете Европы.

ГрузияПАСЕ
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