Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У НАТО кажуть, що виконують обіцянку у 40 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 29 січня 2025, 22:45

Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування оборони України на 2025 рік.

Джерело: Радмила Шекеринська на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі 29 січня, "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу

Деталі: На засіданні Ради Україна-НАТО, де взяла участь віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, обговорювалась ситуація на полі бою, подальша підтримці України з боку Альянсу і прогрес Києва на шляху реформ.

Реклама:

Шекеринська, яка головувала на засіданні, наголосила на зусиллях зі зближення України з НАТО, зокрема за допомогою Центру допомоги НАТО у сфері безпеки та навчання (NSATU) та навчального центру JATEC.

"Вона зазначила, що члени Альянсу перебувають на шляху до виконання зобов'язань, взятих на Вашингтонському саміті, щодо надання 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки", – зазначили в НАТО.

Також заступниця генсека привітала збільшення інвестицій членів Альянсу в оборонну промисловість України.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, лідери НАТО на саміті у Вашингтоні взяли зобов’язання щодо допомоги Україні на 2025 рік на загальну суму 40 мільярдів євро.

У 2025 році на саміті в Гаазі глави держав і урядів мають намір переглянути внески членів Альянсу. Так само можливий перегляд суми допомоги, виходячи з потреб України, на майбутніх самітах НАТО.

Таке посилення ролі Альянсу в питанні безпекової допомоги було викликане побоюваннями, що Дональд Трамп після повернення до влади у США може зупинити безпекову допомогу Україні.

НАТОУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
НАТО
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
У НАТО пов'язали спробу замаху на гендиректора Rheinmetall з саботажною кампанією РФ
Москві слова не давали: У МЗС України відреагували на ультиматум Росії щодо НАТО
Останні новини
04:07
Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні – Reuters
03:40
оновленоУдар "Шахеда" по Сумах: загибель людини не підтвердилась, семеро постраждалих
02:07
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період
01:53
відеоУ Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку: загинула людина
00:32
У німецькому Ганновері спаплюжили меморіал памʼяті жертв Голокосту
23:58
футбол"Шахтар" програв "Боруссії" та вилетів з Ліги чемпіонів
23:52
У французьких Альпах загинули троє лижників з Норвегії
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: