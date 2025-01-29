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В НАТО говорят, что выполняют обещание в 40 млрд евро помощи Украине на 2025 год

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 22:45

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Альянс находится на пути выполнения плана финансирования обороны Украины на 2025 год.

Источник: Радмила Шекеринская на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 января, "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса

Детали: На заседании Совета Украина-НАТО, где приняла участие вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, обсуждалась ситуация на поле боя, дальнейшая поддержка Украины со стороны Альянса и прогресс Киева на пути реформ.

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Шекеринская, которая председательствовала на заседании, отметила усилия по сближению Украины с НАТО, в частности с помощью Центра помощи НАТО в сфере безопасности и обучения (NSATU) и учебного центра JATEC.

"Она отметила, что члены Альянса находятся на пути к выполнению обязательств, взятых на Вашингтонском саммите, о предоставлении 40 миллиардов евро помощи в области безопасности", – отметили в НАТО.

Также заместитель генсека приветствовала увеличение инвестиций членов Альянса в оборонную промышленность Украины.

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Напомним, лидеры НАТО на саммите в Вашингтоне приняли обязательства по помощи Украине на 2025 год на общую сумму 40 миллиардов евро.

В 2025 году на саммите в Гааге главы государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же возможен пересмотр суммы помощи, исходя из потребностей Украины, на будущих саммитах НАТО.

Такое усиление роли Альянса в вопросе помощи в сфере безопасности было вызвано опасениями, что Дональд Трамп после возвращения к власти в США может остановить помощь в сфере безопасности Украине.

НАТОУкраинаденьги
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