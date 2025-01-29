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Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи

Альона Мазуренко Середа, 29 січня 2025, 23:23
Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи
фото: Бердянська міськрада

Окупаційна влада Бердянська заявила, що в районі порту пролунали вибухи після атаки безпілотників.

Джерело: Бердянська міськрада

Дослівно: "В Бердянську в районі порту пролунали вибухи. Гауляйтер Балицький заявив про атаку дронів

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Ввечері 29-го січня містяни зафіксували прольоти та вибухи в районі порту.

В повідомленні псевдогубернатора окупованої частини області наголошується про щонайменше три безпілотники, які, начеб то, вдалось збити".

Деталі: При цьому, повідомляється про пожежу на території порту, яку, нібито, оперативно локалізовано без наслідків для основної діяльності підприємства.

вибухокупація
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