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Гауляйтер заявил, что в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы

Алена МазуренкоСреда, 29 января 2025, 23:23
Гауляйтер заявил, что в оккупированном Бердянске в районе порта прогремели взрывы
фото: Бердянский горсовет

Оккупационные власти Бердянска заявили, что в районе порта прогремели взрывы после атаки беспилотников.

Источник: Бердянский горсовет

Дословно: "В Бердянске в районе порта раздались взрывы. Гауляйтер Балицкий заявил об атаке дронов

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Вечером 29-го января горожане зафиксировали пролеты и взрывы в районе порта.

В сообщении псевдогубернатора оккупированной части области отмечается о по меньшей мере трех беспилотниках, которые, вроде бы, удалось сбить".

Детали: При этом, сообщается о пожаре на территории порта, который, якобы, оперативно локализован без последствий для основной деятельности предприятия.

взрывоккупация
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