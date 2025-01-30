Колишнього американського сенатора-демократа засуджено до 11 років ув’язнення за корупцію
Окружний суд Південного округу Нью-Йорка засудив колишнього сенатора від штату Нью-Джерсі Роберта Менендеса до 11 років позбавлення волі за звинуваченнями у корупції та незаконній діяльності на користь іноземних держав.
Джерело: The New York Times
Деталі: Менендес, колишній голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин та один із найвпливовіших демократів у Вашингтоні, був визнаний винним у багаторічній схемі хабарництва, яка включала отримання золотих злитків, автомобіля Mercedes-Benz та понад 480 тисяч доларів готівкою, які ФБР знайшло в шафах та одязі під час обшуку в його будинку в Нью-Джерсі в 2022 році. За даними слідства, ці хабарі надавалися в обмін на сприяння інтересам бізнесменів та урядів Єгипту й Катару.
Дослівно: "Свідчення і докази, представлені в суді, показали, що пан Менендес і його дружина змовлялися під час таємних вечерь і зашифрованих дзвінків".
Деталі: У липні 2024 року суд присяжних визнав Менендеса винним за всіма 16 пунктами обвинувачення, зокрема у вимаганні, перешкоджанні правосуддю та діяльності як незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура вимагала для нього 15 років ув’язнення, тоді як захист назвав цю вимогу "мстивою і жорстокою".
Двоє співобвинувачених, бізнесмени Ваель Хана та Фред Дайбес, також були визнані винними. Дайбеса засуджено до семи років ув’язнення та штрафу в розмірі 1,75 мільйона доларів. Хану засуджено до трохи більше восьми років ув’язнення та штрафу в розмірі 1,3 мільйона доларів.
Менендес не визнав своєї провини та планує оскаржити вирок.
Суд відклав початок виконання вироку Менендесу до початку червня, щоб він міг бути присутнім на суді над своєю дружиною.
Передісторія:
- У вересні 2023 року йому, його дружині Надін та трьом бізнесменам із Нью-Джерсі пред’явили звинувачення у корупційній схемі, пов’язаній з інтересами Єгипту та Катару. Після винесення обвинувачувального вироку в липні 2024 року Менендес подав у відставку з посади сенатора у серпні того ж року.
- Прокурори заявили, що Менендес зловживав повноваженнями свого офісу, щоб захистити своїх союзників від кримінальних розслідувань, а також збагатити партнерів, включаючи свою дружину. Для цього він зокрема зустрічався з представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру в доступі до багатомільйонної військової допомоги США.
- Раніше Менендес заявляв, що планує знову балотуватись у сенатори, як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці.