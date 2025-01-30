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Колишнього американського сенатора-демократа засуджено до 11 років ув’язнення за корупцію

Іван Д'яконовЧетвер, 30 січня 2025, 05:40
Колишнього американського сенатора-демократа засуджено до 11 років ув’язнення за корупцію
Роберт Менендес (в центрі) покидає федеральний суд, Нью-Йорк, США, 29 січня 2025 року. Фото: Getty Images

Окружний суд Південного округу Нью-Йорка засудив колишнього сенатора від штату Нью-Джерсі Роберта Менендеса до 11 років позбавлення волі за звинуваченнями у корупції та незаконній діяльності на користь іноземних держав.

Джерело: The New York Times

Деталі: Менендес, колишній голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин та один із найвпливовіших демократів у Вашингтоні, був визнаний винним у багаторічній схемі хабарництва, яка включала отримання золотих злитків, автомобіля Mercedes-Benz та понад 480 тисяч доларів готівкою, які ФБР знайшло в шафах та одязі під час обшуку в його будинку в Нью-Джерсі в 2022 році. За даними слідства, ці хабарі надавалися в обмін на сприяння інтересам бізнесменів та урядів Єгипту й Катару.

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Дослівно: "Свідчення і докази, представлені в суді, показали, що пан Менендес і його дружина змовлялися під час таємних вечерь і зашифрованих дзвінків".

Деталі: У липні 2024 року суд присяжних визнав Менендеса винним за всіма 16 пунктами обвинувачення, зокрема у вимаганні, перешкоджанні правосуддю та діяльності як незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура вимагала для нього 15 років ув’язнення, тоді як захист назвав цю вимогу "мстивою і жорстокою".

Двоє співобвинувачених, бізнесмени Ваель Хана та Фред Дайбес, також були визнані винними. Дайбеса засуджено до семи років ув’язнення та штрафу в розмірі 1,75 мільйона доларів. Хану засуджено до трохи більше восьми років ув’язнення та штрафу в розмірі 1,3 мільйона доларів.

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Менендес не визнав своєї провини та планує оскаржити вирок.

Суд відклав початок виконання вироку Менендесу до початку червня, щоб він міг бути присутнім на суді над своєю дружиною.

Передісторія: 

  • У вересні 2023 року йому, його дружині Надін та трьом бізнесменам із Нью-Джерсі пред’явили звинувачення у корупційній схемі, пов’язаній з інтересами Єгипту та Катару. Після винесення обвинувачувального вироку в липні 2024 року Менендес подав у відставку з посади сенатора у серпні того ж року.
  • Прокурори заявили, що Менендес зловживав повноваженнями свого офісу, щоб захистити своїх союзників від кримінальних розслідувань, а також збагатити партнерів, включаючи свою дружину. Для цього він зокрема зустрічався з представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру в доступі до багатомільйонної військової допомоги США.
  • Раніше Менендес заявляв, що планує знову балотуватись у сенатори, як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці.

СШАсудкорупція
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