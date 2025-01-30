Бывший американский сенатор-демократ приговорен к 11 годам заключения за коррупцию

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и незаконной деятельности в пользу иностранных государств.

Источник: The New York Times

Детали: Менендес, бывший председатель Комитета Сената США по международным отношениям и один из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, был признан виновным в многолетней схеме взяточничества, которая включала получение золотых слитков, автомобиля Mercedes-Benz и более 480 тысяч долларов наличными, которые ФБР нашло в шкафах и одежде во время обыска в его доме в Нью-Джерси в 2022 году. По данным следствия, эти взятки предоставлялись в обмен на содействие интересам бизнесменов и правительств Египта и Катара.

Реклама:

Дословно: "Свидетельства и доказательства, представленные в суде, показали, что господин Менендес и его жена сговаривались во время тайных ужинов и зашифрованных звонков".

Детали: В июле 2024 года суд присяжных признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в частности в вымогательстве, препятствовании правосудию и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура требовала для него 15 лет заключения, тогда как защита назвала это требование "мстительным и жестоким".

Двое сообвиняемых, бизнесмены Ваэль Хана и Фред Дайбес, также были признаны виновными. Дайбес приговорен к семи годам заключения и штрафу в размере 1,75 миллиона долларов. Хана приговорен к чуть более восьми годам заключения и штрафу в размере 1,3 миллиона долларов.

РЕКЛАМА:

Менендес не признал своей вины и планирует обжаловать приговор.

Суд отложил начало исполнения приговора Менендесу до начала июня, чтобы он мог присутствовать на суде над своей женой.

Предыстория: