Бывший американский сенатор-демократ приговорен к 11 годам заключения за коррупцию
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции и незаконной деятельности в пользу иностранных государств.
Источник: The New York Times
Детали: Менендес, бывший председатель Комитета Сената США по международным отношениям и один из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, был признан виновным в многолетней схеме взяточничества, которая включала получение золотых слитков, автомобиля Mercedes-Benz и более 480 тысяч долларов наличными, которые ФБР нашло в шкафах и одежде во время обыска в его доме в Нью-Джерси в 2022 году. По данным следствия, эти взятки предоставлялись в обмен на содействие интересам бизнесменов и правительств Египта и Катара.
Дословно: "Свидетельства и доказательства, представленные в суде, показали, что господин Менендес и его жена сговаривались во время тайных ужинов и зашифрованных звонков".
Детали: В июле 2024 года суд присяжных признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в частности в вымогательстве, препятствовании правосудию и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Прокуратура требовала для него 15 лет заключения, тогда как защита назвала это требование "мстительным и жестоким".
Двое сообвиняемых, бизнесмены Ваэль Хана и Фред Дайбес, также были признаны виновными. Дайбес приговорен к семи годам заключения и штрафу в размере 1,75 миллиона долларов. Хана приговорен к чуть более восьми годам заключения и штрафу в размере 1,3 миллиона долларов.
Менендес не признал своей вины и планирует обжаловать приговор.
Суд отложил начало исполнения приговора Менендесу до начала июня, чтобы он мог присутствовать на суде над своей женой.
Предыстория:
- В сентябре 2023 года ему, его жене Надин и трем бизнесменам из Нью-Джерси предъявили обвинение в коррупционной схеме, связанной с интересами Египта и Катара. После вынесения обвинительного приговора в июле 2024 года Менендес подал в отставку с должности сенатора в августе того же года.
- Прокуроры заявили, что Менендес злоупотреблял полномочиями своего офиса, чтобы защитить своих союзников от уголовных расследований, а также обогатить партнеров, включая свою жену. Для этого он в частности встречался с представителями египетской разведки и помогал Каиру в доступе к многомиллионной военной помощи США.
- Ранее Менендес заявлял, что планирует снова баллотироваться в сенаторы, как независимый кандидат. Закон ему это позволяет даже в случае, если его приговорят к сроку в тюрьме.