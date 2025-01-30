Втрати РФ за добу: 1 270 окупантів і 17 артсистем
Четвер, 30 січня 2025, 07:29
Генштаб оновив дані про російські втрати у війні – лише за минулу добу ЗСУ знешкодили 1 270 загарбників, 17 артилерійських систем та 17 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 835 940 (+1 270) осіб,
- танків – 9 890 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 20 614 (+17) од,
- артилерійських систем – 22 412 (+17) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 510 (+54) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 451 (+85) од,
- спеціальної техніки – 3 725 (+4) од.
Дані уточнюються