Втрати РФ за добу: 1 270 окупантів і 17 артсистем

Генштаб оновив дані про російські втрати у війні – лише за минулу добу ЗСУ знешкодили 1 270 загарбників, 17 артилерійських систем та 17 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 835 940 (+1 270) осіб,

танків – 9 890 (+4) од,

бойових броньованих машин – 20 614 (+17) од,

артилерійських систем – 22 412 (+17) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 510 (+54) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 451 (+85) од,

спеціальної техніки – 3 725 (+4) од.

Дані уточнюються