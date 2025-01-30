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Потери РФ за сутки: 1 270 оккупантов и 17 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 30 января 2025, 07:29
Потери РФ за сутки: 1 270 оккупантов и 17 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о российских потерях в войне – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1 270 захватчиков, 17 артиллерийских систем и 17 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 835 940 (+1 270) человек,
  • танков – 9 890 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 614 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 22 412 (+17) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 510 (+54) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 451 (+85) ед,
  • специальной техники – 3 725 (+4) ед.

Данные уточняются

Росcияпотери в войне
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