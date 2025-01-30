Потери РФ за сутки: 1 270 оккупантов и 17 артсистем
Четверг, 30 января 2025, 07:29
Генштаб обновил данные о российских потерях в войне – только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1 270 захватчиков, 17 артиллерийских систем и 17 ББМ врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 835 940 (+1 270) человек,
- танков – 9 890 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 20 614 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 22 412 (+17) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 510 (+54) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 451 (+85) ед,
- специальной техники – 3 725 (+4) ед.
Данные уточняются