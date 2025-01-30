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Росіяни знищили ліцей на Дніпропетровщині – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 30 січня 2025, 08:47
Росіяни знищили ліцей на Дніпропетровщині – ОВА
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Окупанти увечері 29 січня атакували Синельниківський район Дніпропетровської області – знищили ліцей, пошкодили будинок культури, храм, адмінбуділю, підприємство та понад 2 десятки житлових будинків.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "За уточненою інформацією, на Синельниківщині внаслідок вечірньої атаки знищений ліцей. Пожежу, яка вирувала там, рятувальники приборкали.

Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство. Понівечені 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач". 

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Фото з Telegram Сергія Лисака 

Деталі: Лисак додав, що люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Він також повідомив, що вночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району – минулося без постраждалих. 

Уночі підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 2 ворожі безпілотники.

Дніпропетровська областьобстріл
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