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Россияне разрушили лицей на Днепропетровщине – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 30 января 2025, 08:47
Россияне разрушили лицей на Днепропетровщине – ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Оккупанты вечером 29 января атаковали Синельниковский район Днепропетровской области – разрушили лицей, повредили дом культуры, храм, админздание, предприятие и более 2 десятков жилых домов.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "По уточненной информации, на Синельниковщине в результате вечерней атаки уничтожен лицей. Пожар, который бушевал там, спасатели укротили.

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Повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие. Повреждены 22 частных дома. Зацепило линию электропередач". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Лысак добавил, что люди не пострадали. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Он также сообщил, что ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине Никопольского района – обошлось без пострадавших.

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Ночью подразделения ВК "Восток" сбили над областью 2 вражеских беспилотника.    

Днепропетровская областьобстрел
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