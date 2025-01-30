Россияне разрушили лицей на Днепропетровщине – ОВА

Оккупанты вечером 29 января атаковали Синельниковский район Днепропетровской области – разрушили лицей, повредили дом культуры, храм, админздание, предприятие и более 2 десятков жилых домов.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "По уточненной информации, на Синельниковщине в результате вечерней атаки уничтожен лицей. Пожар, который бушевал там, спасатели укротили.

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Повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие. Повреждены 22 частных дома. Зацепило линию электропередач".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Лысак добавил, что люди не пострадали.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Он также сообщил, что ночью оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине Никопольского района – обошлось без пострадавших.

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Ночью подразделения ВК "Восток" сбили над областью 2 вражеских беспилотника.