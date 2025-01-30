Катастрофа літака і військового гелікоптера у США: відомо про 18 загиблих – ЗМІ

Щонайменше 18 людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом у США.

Джерело: CNN, Sky News, The Economic Times, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Низка ЗМІ повідомляють, що рятувальники вже знайшли щонайменше 18 тіл. Відомо, що на борту літаку перебували 64 людини, у вертольоті були 3 американських солдатів.

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Як передає CNN, мер Вашингтона Мюріел Боузер під час виступу в аеропорту Рональда Рейгана сказала, що пожежники "старанно" працюють у темних і холодних умовах. В операції беруть участь близько 300 рятувальників.

Також видання пише, що до операції на річці Потомак залучили команду водолазного відділу ФБР.

На авіакатастрофу відреагував президент США Дональд Трамп.

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"Літак був на ідеальній та звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Гелікоптер тривалий час рухався прямо на літак. ЯСНА НІЧ, в літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вишка не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Цій трагедії можна було запобігти", – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

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