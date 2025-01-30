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Катастрофа самолета и военного вертолета в США: известно о 18 погибших – СМИ

Украинская правдаЧетверг, 30 января 2025, 09:12
Катастрофа самолета и военного вертолета в США: известно о 18 погибших – СМИ
Фото: Скриншот с видео The Guardian

По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом в США. 

Источник: CNN, Sky News, The Economic Times, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: Ряд СМИ сообщают, что спасатели уже нашли по меньшей мере 18 тел. Известно, что на борту самолета находились 64 человека, в вертолете были 3 американских солдат.

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Как передает CNN, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер во время выступления в аэропорту Рональда Рейгана сказала, что пожарные "усердно" работают в темных и холодных условиях. В операции принимают участие около 300 спасателей.

Также издание пишет, что к операции на реке Потомак привлекли команду водолазного отдела ФБР.

На авиакатастрофу отреагировал президент США Дональд Трамп.

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"Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет длительное время двигался прямо на самолет. Ясная ночь, в самолете горели фонари, почему вертолет не поднялся, не опустился, не развернулся. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Эту трагедию можно было предотвратить", – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Напомним: 

  • В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего оба упали в реку.
  • Национальный аэропорт имени Рейгана временно закрыли из-за чрезвычайной ситуации.

СШАавиакатастрофы
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