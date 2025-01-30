Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" і заявив, що її "неминуче" поділять між собою сусідні держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву політика під час дискусії з журналістом Іоном Кристою

Пряма мова Джорджеску: "Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...".

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Деталі: Він заявив, що поділ України "неминучий".

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!", – заявив Джорджеску.

Передісторія:

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Раніше Келін Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.

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