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Румынский политик назвал Украину "вымышленным государством" и хочет захватить ее часть

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 30 января 2025, 09:29
Румынский политик назвал Украину вымышленным государством и хочет захватить ее часть
Пророссийский румынский политик Келин Джорджеску. Фото из Facebook

Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" поделят между собой соседние государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой

Прямая речь Джорджеску: "Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...".

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Детали: Он заявил, что разделение Украины "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", – заявил Джорджеску.

Предыстория:

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  • Ранее Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.
  • Джорджеску остается самым популярным кандидатом накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае.

Читайте подробнее о том, почему в Румынии становится все сложнее остановить российский реванш 

РумынияУкраина
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