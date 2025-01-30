Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" поделят между собой соседние государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой

Прямая речь Джорджеску: "Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...".

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Детали: Он заявил, что разделение Украины "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!", – заявил Джорджеску.

Предыстория:

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Ранее Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

Джорджеску остается самым популярным кандидатом накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае.

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