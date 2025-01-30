На фронті 158 бойових зіткнень з ворогом, понад 70 на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за попередню добу відбулося 158 бойових зіткнень з ворогом, при цьому найбільше – 72 атаки ворога захисники відбивали на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних удари, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 - із РСЗВ".

Деталі: На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку ворог 6 разів атакував позиції захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 6 атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

В операційній зоні на Курщині підрозділи сил оборони за минулу добу відбили 8 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, із яких 12 - з РСЗВ.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, здійснює перманентні обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури з усіх наявних видів озброєння, активно застосовує ударні БпЛА.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також 2 інших важливих об’єкти російських загарбників.