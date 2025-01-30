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На фронте 158 боевых столкновений с врагом, более 70 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 30 января 2025, 09:40
На фронте 158 боевых столкновений с врагом, более 70 на Покровском направлении – Генштаб
карта: Генштаб

На фронте за предыдущие сутки произошло 158 боевых столкновений с врагом, при этом больше всего - 72 атаки врага защитники отражали на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

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Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 43 авиационных удара, сбросив 96 КАБ, применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 90 - из РСЗО".

Детали: На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

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На Северском направлении враг 6 раз атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боестолкновений в районах Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 6 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое.

В операционной зоне на Курщине подразделения сил обороны за минувшие сутки отбили 8 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 35 управляемых бомб, также совершил 426 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 12 - из РСЗО.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, осуществляет перманентные обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры из всех имеющихся видов вооружения, активно применяет ударные БПЛА.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также 2 других важных объекта российских захватчиков.

Генштабвойна
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