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Російська "Молнія" вдарила по приватній забудові Харкова

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 січня 2025, 10:22
Російська Молнія вдарила по приватній забудові Харкова
Російський дрон-камікадзе "Молнія". фото з сайту Defence Express

У четвер 30 січня російські війська атакували приватний сектор Харкова ударним безпілотником.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова: "Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі".

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Деталі: За словами мера, в Холодногірському районі пошкоджені скління приватного будинку. Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про загиблих наразі відсутня.

Оновлено: Синєгубов повідомив, що 19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.

безпілотникиХарківвійна
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