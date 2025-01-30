Российская "Молния" ударила по частной застройке Харькова
Четверг, 30 января 2025, 10:22
В четверг 30 января российские войска атаковали частный сектор Харькова ударным беспилотником.
Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях
Прямая речь: "Враг совершил удар по Харькову. Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе".
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Детали: По словам мэра, в Холодногорском районе повреждены остекления частного дома. Выбиты стекла, поврежден забор. Информация о погибших пока отсутствует.
Обновлено: Синегубов сообщил, что 19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс.