Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоЧетвер, 30 січня 2025, 11:37
У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом
фото Getty Images

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи відмовив українському нардепу Олександру Мережку та ще трьом співавторам зареєструвати правку, що покладає на правителя РФ Володимира Путіна провину за численні акти терору проти цивільного населення.

Джерело: Мережко в коментарі "Європейській правді" у Страсбурзі, надавши підтверджувальні документи.

Деталі: Інцидент стався під час роботи над резолюцією "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", яку ПАРЄ розглядатиме у четвер.

Реклама:

Напередодні в асамблеї реєстрували пропозиції до цього документа. Мережко у співавторстві з іншими депутатами ПАРЄ (п'ятьма представниками України, включно з главою делегації ВР, а також шведом Маркусом Віхелем) запропонував правку, у разі ухвалення якої асамблея би "визнала, що Володимир Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення". Однак після публікації усіх пропозицій парламентарів правки Мережка серед них не виявилося.

В розпорядженні "ЄвроПравди" є відповідь з секретаріату з поясненням цієї відмови. Вони письмово повідомили Мережку, що "позначення глави держави як терориста рівносильне використанню образливих і нецензурних термінів, є недоречними в офіційному документі Асамблеї".

"Секретаріат посилається на те, що правки не можуть містити персональних образ. Але вибачте, для кожного юриста-міжнародника зрозуміло, що "терорист" – це правовий, юридичний термін. Тим більше, що Асамблея вже визнавала Росію терористичним режимом!" – пояснив депутат у коментарі "ЄП".

РЕКЛАМА:

"Не справа секретаріату – вирішувати, що для кого є образливим. Є депутати ПАРЄ, які можуть відхилити мою поправку. Так працює демократичний процес. А те, що сталося зараз – це акт політичної цензури", – вважає Мережко.

Передісторія:

  • На сесії ПАРЄ також розглядали повноваження Грузії, які асамблея зрештою підтвердила, але наклала на країну вимоги та санкції. Грузія у відповідь оголосила про "вихід" з ПАРЄ.
  • Водночас "ЄвроПравда" розповідала, що на боці грузинів виявився "deep state", тобто секретаріат асамблеї та профільного комітету, які намагалися звести нанівець покарання грузинської делегації. Лише після тривалого та емоційного обговорення між депутатами ту резолюцію змінили, перетворивши її на компромісний варіант.

Пояснення того, що відбулося, дивіться у відео зі Страсбурга "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори" або читайте у статті "Пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".

ПАРЄПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову припинив роботу через атаку дронів – ЦПД
У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом
FT: ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу
футболКапітан донецького "Шахтаря" Степаненко залишив клуб після 15 років гри
Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину
Усі новини...
ПАРЄ
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
У Грузії пояснили свій вихід з ПАРЄ: чекають, коли "припиниться шантаж"
Грузія пішла з ПАРЄ, але лишається у Раді Європи
Останні новини
12:36
Прем'єр Естонії описав найгірший сценарій під час від'єднання від енергосистеми РФ
12:32
"Буде більше": у ЦПД розповіли, скількох викрадачів українських дітей наразі вдалося верифікувати
12:11
Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради
12:08
фото Безрукову знову поновили у статусі керівника АОЗ у держреєстрі
11:59
футбол"Динамо" зіграє останній матч в Лізі Європи проти клубу свого колишнього форварда
11:53
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову припинив роботу через атаку дронів – ЦПД
11:37
У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом
11:36
Курс валют на 30 січня: долар та євро здешевшали
11:35
На Львівщині підліток впав у річку з моста заввишки 15 метрів: він у лікарні
11:32
У Румунії другу ніч поспіль лунала тривога через російські дрони біля кордону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: