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В ПАСЕ не позволили зарегистрировать проект решения с объявлением Путина террористом

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоЧетверг, 30 января 2025, 11:37
В ПАСЕ не позволили зарегистрировать проект решения с объявлением Путина террористом
фото Getty Images

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы отказал украинскому нардепу Александру Мережко и еще трем соавторам зарегистрировать правку, возлагающую на правителя РФ Владимира Путина вину за многочисленные акты террора против гражданского населения.

Источник: Мережко в комментарии "Европейской правде" в Страсбурге, предоставив подтверждающие документы.

Детали: Инцидент произошел во время работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую ПАСЕ будет рассматривать в четверг.

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Накануне в ассамблее регистрировали предложения к этому документу. Мережко в соавторстве с другими депутатами ПАСЕ (пятью представителями Украины, включая главу делегации ВР, а также шведом Маркусом Вихелем) предложил правку, в случае принятия которой ассамблея бы "признала, что Владимир Путин является террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения". Однако после публикации всех предложений парламентариев правки Мережко среди них не оказалось.

В распоряжении "ЕвроПравды" есть ответ из секретариата с объяснением этого отказа. Они письменно сообщили Мережко, что "обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, являются неуместными в официальном документе Ассамблеи".

"Секретариат ссылается на то, что правки не могут содержать персональных оскорблений. Но извините, для каждого юриста-международника понятно, что "террорист" – это правовой, юридический термин. Тем более, что Ассамблея уже признавала Россию террористическим режимом!" – пояснил депутат в комментарии "ЕП".

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"Не дело секретариата – решать, что для кого является оскорбительным. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А то, что произошло сейчас – это акт политической цензуры", – считает Мережко.

Предыстория:

  • На сессии ПАСЕ также рассматривали полномочия Грузии, которые ассамблея в конце концов подтвердила, но наложила на страну требования и санкции. Грузия в ответ объявила о "выходе" из ПАСЕ.
  • В то же время "ЕвроПравда" рассказывала, что на стороне грузин оказался "deep state", то есть секретариат ассамблеи и профильного комитета, которые пытались свести на нет наказание грузинской делегации. Только после длительного и эмоционального обсуждения между депутатами ту резолюцию изменили, превратив ее в компромиссный вариант.

Объяснение того, что произошло, смотрите в видео из Страсбурга "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы" или читайте в статье "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".

ПАСЕПутин
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