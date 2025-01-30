Росіяни обстріляли Краматорськ: поранено 12 людей, у тому числі діти

Цивільна інфраструктура міста Краматорськ Донецької оласті зазнала ворожого обстрілу.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook, Донецька ОВА

Деталі: Спочатку Донецька ОВА повідомила, що за попередньою інформацією, щонайменше 5 людей було поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

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Пізніше з'явилася інформація про 8 поранених.

Станом на 13:30 стало відомо про 12 поранених, у тому числі 2 дитини.

Місцева влада продовжує зʼясовувати наслідки.