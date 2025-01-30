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Россияне обстреляли Краматорск: ранены 12 человек, в том числе дети

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 января 2025, 13:06
Россияне обстреляли Краматорск: ранены 12 человек, в том числе дети
последствия российских обстрелов в Краматорске. иллюстративное фото Getty Images

Гражданская инфраструктура города Краматорск Донецкой оласти подверглась вражескому обстрелу.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в FacebookДонецкая ОВА

Детали: Сначала Донецкая ОВА сообщила, что по предварительной информации, по меньшей мере 5 человек были ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Позже появилась информация о 8 раненых.

По состоянию на 13:30 стало известно о 12 раненых, в том числе 2 ребенка.

Местные власти продолжают выяснять последствия.

Донецкая областьвойна
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