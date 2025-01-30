Россияне обстреляли Краматорск: ранены 12 человек, в том числе дети

Гражданская инфраструктура города Краматорск Донецкой оласти подверглась вражескому обстрелу.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook, Донецкая ОВА

Детали: Сначала Донецкая ОВА сообщила, что по предварительной информации, по меньшей мере 5 человек были ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Позже появилась информация о 8 раненых.

По состоянию на 13:30 стало известно о 12 раненых, в том числе 2 ребенка.

Местные власти продолжают выяснять последствия.