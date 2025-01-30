Россияне обстреляли Краматорск: ранены 12 человек, в том числе дети
Четверг, 30 января 2025, 13:06
Гражданская инфраструктура города Краматорск Донецкой оласти подверглась вражескому обстрелу.
Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook, Донецкая ОВА
Детали: Сначала Донецкая ОВА сообщила, что по предварительной информации, по меньшей мере 5 человек были ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.
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Позже появилась информация о 8 раненых.
По состоянию на 13:30 стало известно о 12 раненых, в том числе 2 ребенка.
Местные власти продолжают выяснять последствия.