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До використання у ЗСУ допустили робота "Змій логістичний"

Альона Мазуренко Четвер, 30 січня 2025, 13:14
До використання у ЗСУ допустили робота Змій логістичний
фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний" українського виробництва.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації український безпілотний наземний комплекс "Змій логістичний".

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Деталі: Начальник головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк розповів, що завдяки незначній висоті "Змій логістичний" залишається малопомітним на місцевості.

Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою. Оператор керує роботом з безпечної відстані.

Зокрема, робот:

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  • Виконує логістичні та евакуаційні завдання на передовій.
  • Має балістичний та протимінний захист.
  • Обладнаний безшумним електричним двигуном.
  • Долає бездоріжжя, трясовину та водні перешкоди.

Повідомляється, що тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі.

Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди.

МіноборониЗбройні сили
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