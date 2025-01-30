К использованию в ВСУ допустили робота "Змей логистический"
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный наземный комплекс "Змей логистический" украинского производства.
Источник: Минобороны
Дословно: "Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский беспилотный наземный комплекс „Змей логистический".
Детали: Начальник главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк рассказал, что благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности.
Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния.
В частности, робот:
- Выполняет логистические и эвакуационные задачи на передовой.
- Имеет баллистическую и противоминную защиту.
- Оборудован бесшумным электрическим двигателем.
- Преодолевает бездорожье, трясину и водные препятствия.
Сообщается, что тяглового усилия и массы робота хватает, чтобы вывезти из опасной зоны не только людей или груз, но и вытащить легкую автотехнику. При необходимости на робота можно установить дополнительные модули.
Робот оборудован бесшумным электрическим двигателем. Двигается на металлических колесах с широкими грунтозацепами, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные препятствия.