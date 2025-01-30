К использованию в ВСУ допустили робота "Змей логистический"

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный наземный комплекс "Змей логистический" украинского производства.

Источник: Минобороны

Дословно: "Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский беспилотный наземный комплекс „Змей логистический".

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Детали: Начальник главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк рассказал, что благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности.

Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния.

В частности, робот:

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Выполняет логистические и эвакуационные задачи на передовой.

Имеет баллистическую и противоминную защиту.

Оборудован бесшумным электрическим двигателем.

Преодолевает бездорожье, трясину и водные препятствия.

Сообщается, что тяглового усилия и массы робота хватает, чтобы вывезти из опасной зоны не только людей или груз, но и вытащить легкую автотехнику. При необходимости на робота можно установить дополнительные модули.

Робот оборудован бесшумным электрическим двигателем. Двигается на металлических колесах с широкими грунтозацепами, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные препятствия.