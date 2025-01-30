"Війна дронів": поблизу Курахового ворог залучив елітних операторів БПЛА

Поблизу Курахового на Донеччині ворог має ініціативу: постійно пробує штурмувати перерізати логістику Сил оборони.

Джерело: заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Станіслав Кочерга в ефірі "Суспільне Новини", цитує "Армія. Inform"

Деталі: Особливою проблемою, за словами нацгвардійця, є погодні умови. Нині період великих туманів, що ускладнює роботу дронарів. Проте вони продовжують працювати і прикривати піхоту, хоч втрати БПЛА в таких умовах — більші. Пристосовуватись доводиться щодня.

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Пряма мова: "Зараз війна дронів. І перемагає той, у кого найефективніше дрони використовуються і далі залітають. На нашому напрямку ми воюємо проти найелітніших пілотів, і на собі добре відчуваємо ворожий вплив. Тому доводиться пристосовуватися до цих умов і намагатися так само ефективно працювати".