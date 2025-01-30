"Война дронов": вблизи Курахово враг привлек элитных операторов БПЛА

Возле Курахово Донецкой области враг имеет инициативу: постоянно пробует штурмовать и перерезать логистику Сил обороны.

Источник: замкомандира батальона беспилотных систем 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Станислав Кочерга в эфире "Суспільне Новини", цитирует "Армія. Inform"

Детали: Особой проблемой, по словам нацгвардейца, являются погодные условия. Сейчас период больших туманов, что затрудняет работу пилотов дронов. Однако они продолжают работать и прикрывать пехоту, хотя потери БПЛА в таких условиях - больше. Приспосабливаться приходится ежедневно.

Реклама:

Прямая речь: "Сейчас война дронов. И побеждает тот, у кого эффективнее всего дроны используются и дальше залетают. На нашем направлении мы воюем против самых элитных пилотов, и на себе хорошо чувствуем вражеское влияние. Поэтому приходится приспосабливаться к этим условиям и стараться так же эффективно работать".