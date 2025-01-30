ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України і зобов’язання Європи

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила документ, у якому окреслила свою позицію щодо миру в Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга

Деталі: Резолюція за назвою "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні" є головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії 2025 року.

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За нього проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, 6 утрималися.

Ухвалена резолюція також закликає "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

У документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

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"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – підкреслює документ.

Асамблея наголошує, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав – оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу".

ПАРЄ "підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії Російської Федерації, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України.

Перед тим ПАРЄ ухвалила рішення щодо Білорусі.

Як повідомлялося, основним питанням сесії ПАРЄ стали повноваження Грузії, які асамблея зрештою підтвердила, але наклала на країну вимоги та санкції. Грузія у відповідь оголосила про "вихід" з ПАРЄ.