Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України і зобов’язання Європи

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Четвер, 30 січня 2025, 14:17

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила документ, у якому окреслила свою позицію щодо миру в Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга

Деталі: Резолюція за назвою "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні" є головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії 2025 року.

Реклама:

За нього проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, 6 утрималися.

Ухвалена резолюція також закликає "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

У документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

РЕКЛАМА:

"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – підкреслює документ.

Асамблея наголошує, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав –  оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу".

ПАРЄ "підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії Російської Федерації, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України.

Перед тим ПАРЄ ухвалила рішення щодо Білорусі.

Як повідомлялося, основним питанням сесії ПАРЄ стали повноваження Грузії, які асамблея зрештою підтвердила, але наклала на країну вимоги та санкції. Грузія у відповідь оголосила про "вихід" з ПАРЄ.

ПАРЄвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосіяни обстріляли Краматорськ: поранено 13 людей, у тому числі діти
Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради
У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом
FT: ЄС розглядає можливість відновлення закупівель російського газу
футболКапітан донецького "Шахтаря" Степаненко залишив клуб після 15 років виступів
Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину
Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ констатувала, що "немає підстав" визнавати легітимність Лукашенка
У ПАРЄ не дозволили зареєструвати проєкт рішення з оголошеннням Путіна терористом
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
Останні новини
14:26
ГУР: Цього року Росія планує поповнити армію за рахунок зеків і боржників
14:17
Понад 1,3 млн статей та мільярд відвідувань щороку: українська Вікіпедія святкує 21 річницю
14:17
ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України і зобов’язання Європи
14:16
Акції авіаперевізника Wizz Air обвалились після другого попередження про збитки
14:15
Не шукайте сенсацій: мер Івано-Франківська пояснив свій допис про ймовірну загрозу його життю 
14:01
"Війна дронів": поблизу Курахового ворог залучив елітних операторів БПЛА
14:00
Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів
14:00
У Києві погіршився стан повітря: містянам не рекомендують відчиняти вікна і довго бути надворі
13:50
Поліція вперше розслідує справу щодо потенційного управителя арештованих активів
13:38
ПАРЄ констатувала, що "немає підстав" визнавати легітимність Лукашенка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: