ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине и обязательствах Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла документ, в котором обозначила свою позицию относительно мира в Украине.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга

Детали: Резолюция под названием "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине" является главным документом по Украине, принятым на зимней сессии 2025 года.

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За него проголосовали 86 депутатов ПАСЕ, против – ни одного, шестеро воздержались.

Принятая резолюция призывает "к непоколебимости европейских обязательств и единству в поддержку Украины и справедливого и прочного мира".

В документе несколько раз подчеркивается приверженность принципу "мир с помощью силы".

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"В частности, надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее", – подчеркивает документ.

Ассамблея отмечает, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, а осуществляет гибридную агрессию также против других государств – поскольку "вмешивается в политические процессы государств-членов Совета Европы, которые также представляют растущую угрозу демократической безопасности в Европе". Учитывая, в частности, это, ПАСЕ считает, что "справедливый и длительный мир в Украине необходим для безопасности всего европейского континента и даже шире – мира".

ПАСЕ "подтверждает необходимость обеспечения ответственности в контексте агрессии Российской Федерации, в частности путем создания всеобъемлющего механизма компенсации и специального трибунала для привлечения к ответственности российских и белорусских лидеров за преступление агрессии против Украины.

Перед тем ПАСЕ приняла решение по Беларуси.

Как сообщалось, основным вопросом сессии ПАСЕ стали полномочия Грузии, которые ассамблея в конце концов подтвердила, но наложила на страну требования и санкции. Грузия в ответ объявила о "выходе" из ПАСЕ.