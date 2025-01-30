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"Тези російської пропаганди": В МЗС України відповіли на заяву румунського політика

Уляна КричковськаЧетвер, 30 січня 2025, 15:45
Тези російської пропаганди: В МЗС України відповіли на заяву румунського політика
Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску та наголосили, що це – вияв крайньої неповаги до України.

Джерело: заява речника МЗС Георгія Тихого, яку наводить "Європейська правда"

Деталі: Тихий наголосив, що заяви Джорджеску, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України – вияв крайньої неповаги до країни та українського народу. У скандальній заяві Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

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У МЗС вважають такі заяви категорично неприйнятними. Відомство засудило "ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям".

"На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", – акцентували у МЗС.

Тихий звернув увагу, що попри ці заяви в Україні переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу – досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, розвиток двох держав у мирі, безпеці та процвітанні. 

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"Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить", – зауважили в МЗС.

Водночас Тихий додав, що Україна цінує, що Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії. 

Раніше Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.

Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.

РумуніяМЗС
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