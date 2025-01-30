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"Тезисы российской пропаганды": В МИД Украины ответили на заявление румынского политика

Уляна КричковскаяЧетверг, 30 января 2025, 15:45
Тезисы российской пропаганды: В МИД Украины ответили на заявление румынского политика
Фото: МЗС

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления ультраправого пророссийского румынского политика Келина Джорджеску и отметили, что это - проявление крайнего неуважения к Украине.

Источник: заявление представителя МИД Георгия Тихого, которое приводит "Европейская правда"

Детали: Тихий отметил, что заявления Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины - проявление крайнего неуважения к стране и украинскому народу. В скандальном заявлении Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил, что ее разделение между соседними государствами - неотвратимо.

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В МИД считают такие заявления категорически неприемлемыми. Ведомство осудило "ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям".

"На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", – акцентировали в МИД.

Тихий обратил внимание, что несмотря на эти заявления, в Украине убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа – достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине, развитие двух государств в мире, безопасности и процветании.

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"Напоминаем, что в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит", – отметили в МИД.

В то же время Тихий добавил, что Украина ценит, что Румыния и румынский народ твердо поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны России.

Ранее Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.

Джорджеску остается самым популярным кандидатом накануне повторных президентских выборов, которые пройдут в мае.

Читайте подробнее о том, почему в Румынии становится все сложнее остановить российский реванш.

РумынияМИД
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