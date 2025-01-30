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У ПАРЄ зрештою погодилися включити згадку про Путіна, але без використання слова "терорист"

Сергій Сидоренко, Українська правдаЧетвер, 30 січня 2025, 15:28
У ПАРЄ зрештою погодилися включити згадку про Путіна, але без використання слова терорист
Фото: Вікіпедія

ПАРЄ, реагуючи на обурення української делегації, погодилася розглянути норму, яка покладає на Путіна відповідальність за акти терору в Україні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" у Страсбурзі

Деталі: Як повідомлялося, у четвер український депутат Олександр Мережко повідомив про цензуру з боку секретаріату ПАРЄ, який заборонив розглядати пропозицію рішення, де Путіна називали "терористом". Йдеться про резолюцію "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", що була винесена на розгляд ПАРЄ в четвер.

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Початковий текст поправки пропонував визнати, що "Владімір Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення".

На фоні скандалу, що став публічним, у Асамблеї погодилися зареєструвати поправку у разі, якщо українські депутати дадуть згоду на те, щоби видалити з тексту слово "терорист" стосовно російського правителя. Мережко та інші співавтори погодилися.

Для розгляду виправленої поправки асамблея була змушена відійти від власних процедур і винесла поправку на голосування без її розгляду у комітеті.

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На голосування у зал винесли таке формулювання: "ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління".

За проголосувало 77 депутатів, проти – 1 (бельгійський соціаліст Крістоф Лакруа), 6 утрималося.

Нагадаємо:

Читайте також: "Пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".

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